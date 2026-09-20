«Динамо» объявило об уходе американца Малика Ньюмэна

Американский защитник Малик Ньюмэн досрочно завершает выступление за ПБК «Динамо». Контракт с 29-летним баскетболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба приморского клуба.

Фото: ПБК «Динамо»

«Руководство клуба искренне благодарит Малика за профессионализм, яркую игру на предсезонных сборах и весомый вклад в победу на турнире в Саратове. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо и удачи, Малик», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ньюмэн присоединился к команде из Владивостока минувшим летом. Ранее уже играл в Единой лиге в составе саратовского «Автодора» в сезоне-2022/2023.