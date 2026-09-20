Павичевич высказался о поражении «Самары» в матче за третье место на Кубке «Урал-Грейта»

Главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал поражение от «Автодора» (69:80) в матче за третье место Кубка «Урал-Грейта».

«Этот матч получился неудачным для нас. Мы плохо вошли в него, дали сопернику разбросаться. А сами так и не смогли найти свою игру в атаке. В защите во второй половине ребята действовали хорошо, а в нападении ничего серьёзного сделать не получилось. Вероятно, сказалось то, что мы много эмоций оставили вчера в полуфинальном матче с «Уралмашем». Через неделю едем в Саратов начинать сезон и встретимся с «Автодором» снова. Всю эту неделю мы проведём в работе. Продолжаем подготовку», — приводит слова Павичевича пресс-служба «Самары».