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Павичевич высказался о поражении «Самары» в матче за третье место на Кубке «Урал-Грейта»

Павичевич высказался о поражении «Самары» в матче за третье место на Кубке «Урал-Грейта»
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Главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал поражение от «Автодора» (69:80) в матче за третье место Кубка «Урал-Грейта».

«Этот матч получился неудачным для нас. Мы плохо вошли в него, дали сопернику разбросаться. А сами так и не смогли найти свою игру в атаке. В защите во второй половине ребята действовали хорошо, а в нападении ничего серьёзного сделать не получилось. Вероятно, сказалось то, что мы много эмоций оставили вчера в полуфинальном матче с «Уралмашем». Через неделю едем в Саратов начинать сезон и встретимся с «Автодором» снова. Всю эту неделю мы проведём в работе. Продолжаем подготовку», — приводит слова Павичевича пресс-служба «Самары».

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