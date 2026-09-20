Кущенко раскрыл, где планируется провести следующие Суперкубок и Матч звёзд Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что следующие Суперкубок и Матч звёзд планируется провести в Москве.

«Следующий Суперкубок планируем провести в Москве, мы не хотим столицу никуда отпускать. Здесь самые комфортные условия для проведения с точки зрения логистики в том числе. Этот турнир показал за четыре дня, что тут есть своя публика, которая любит баскетбол, любит то, как мы организуем матчи.

Люди провели свои выходные и несколько дней среди недели на трибунах, так что из Москвы мы пока никуда не уедем. Это и для наших команд очень удобно. Когда-нибудь — всё возможно, но не в 2027 году», — приводит слова Кущенко телеграм-канал «Перехват».