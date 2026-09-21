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Форвард «Локо» Барашков: мы в этом сезоне пошумим

Форвард «Локо» Барашков: мы в этом сезоне пошумим
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Форвард «Локомотива-Кубань» Максим Барашков прокомментировал поражение в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Анадолу Эфес» (82:88) и оценил перспективы команды в новом сезоне.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

«Игра получилась достойной финала. Думаю, вопросов ни к кому быть не должно: все старались, бились, навязали сопернику борьбу до последнего владения. Если бы удалось в том эпизоде отзащищаться, то у нас были бы очень хорошие шансы перевести игру в овертайм или даже победить, забросив трёхочковый. Но получилось так, как получилось.

Нам немного не хватало Маркоса, Тревелина, Севы, но и даже без них у нас собралась качественная ротация, в которой все друг друга дополняют и могут заменить. С возвращением всех игроков в строй мы станем ещё сильнее. Думаю, мы в этом сезоне пошумим. Так что всех ждём в «Баскет-Холле». Приходите на наши игры и болейте за «Локо»!» — приводит слова Барашкова пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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