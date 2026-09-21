Форвард «Локо» Барашков: мы в этом сезоне пошумим

Форвард «Локомотива-Кубань» Максим Барашков прокомментировал поражение в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Анадолу Эфес» (82:88) и оценил перспективы команды в новом сезоне.

«Игра получилась достойной финала. Думаю, вопросов ни к кому быть не должно: все старались, бились, навязали сопернику борьбу до последнего владения. Если бы удалось в том эпизоде отзащищаться, то у нас были бы очень хорошие шансы перевести игру в овертайм или даже победить, забросив трёхочковый. Но получилось так, как получилось.

Нам немного не хватало Маркоса, Тревелина, Севы, но и даже без них у нас собралась качественная ротация, в которой все друг друга дополняют и могут заменить. С возвращением всех игроков в строй мы станем ещё сильнее. Думаю, мы в этом сезоне пошумим. Так что всех ждём в «Баскет-Холле». Приходите на наши игры и болейте за «Локо»!» — приводит слова Барашкова пресс-служба «Локомотива-Кубань».