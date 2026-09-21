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Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 20 сентября

Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 20 сентября
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20 сентября состоялись заключительные матчи в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026. В рамках последнего игрового дня было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Суперкубок Единой лиги. Результаты матчей 20 сентября:

«Игокеа» — «Зенит» — 83:79.

ЦСКА — УНИКС — 79:59.

«Локомотив-Кубань» — «Анадолу Эфес» — 82:88.

По итогам турнира «Локомотив-Кубань» занял второе место, уступив в финале турецкому «Анадолу Эфес» (82:88). В матче за третье место ЦСКА обыграл УНИКС (79:59).

MVP турнира был признан американский баскетболист «Анадолу Эфес» Майк Джеймс.

Отметим, что в 2025 году Суперкубок Единой лиги выиграл ЦСКА.

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