15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: трёхочковый бросок Майка Джеймса, принёсший «Анадолу Эфес» победу в Суперкубке ЕЛ

Видео: трёхочковый бросок Майка Джеймса, принёсший «Анадолу Эфес» победу в Суперкубке ЕЛ
Комментарии

Вчера, 20 сентября, в Москве завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. Победу в турнире одержал турецкий «Анадолу Эфес», который в финале обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 88:82.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

Одним из ключевых эпизодов матча стал бросок разыгрывающего «Эфеса» Майка Джеймса. За 13-14 секунд до конца основного времени американец забил трёхочковый с фолом, увеличив преимущество своей команды до шести очков. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Всего в финале Джеймс набрал 27 очков и по итогам турнира был признан самым ценным игроком — MVP Суперкубка. При этом 36-летний баскетболист не вошёл в символическую сборную соревнований.

Подвели итоги турнира — читайте на «Чемпионате»:
Фантастика от Майка Джеймса! «Анадолу Эфес» дожал «Локо» и выиграл Суперкубок Единой лиги