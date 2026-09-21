Видео: трёхочковый бросок Майка Джеймса, принёсший «Анадолу Эфес» победу в Суперкубке ЕЛ

Вчера, 20 сентября, в Москве завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. Победу в турнире одержал турецкий «Анадолу Эфес», который в финале обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 88:82.

Одним из ключевых эпизодов матча стал бросок разыгрывающего «Эфеса» Майка Джеймса. За 13-14 секунд до конца основного времени американец забил трёхочковый с фолом, увеличив преимущество своей команды до шести очков. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Всего в финале Джеймс набрал 27 очков и по итогам турнира был признан самым ценным игроком — MVP Суперкубка. При этом 36-летний баскетболист не вошёл в символическую сборную соревнований.