«Лучше поздно, чем никогда». Пистиолис — о преображении ЦСКА в конце предсезонки

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги предсезонной подготовки команды перед регулярным чемпионатом Единой лиги ВТБ — 2026/2027.

«Мы закончили предсезонку так, как я хотел бы, чтобы мы начали предсезонку. Лучше поздно, чем никогда. Мы показали очень хорошую реакцию и показали настоящее лицо той команды, которой, как мы знали, мы способны быть.

Но теперь это позади нас. Я надеюсь, что мы научились на своих ошибках. Ещё одна реальная работа начинается. Мы должны сохранить тот настрой, с которым закончили предсезонку», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что по итогам минувшего Суперкубка Единой лиги армейцы заняли итоговое третье место.