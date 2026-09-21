15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лучше поздно, чем никогда». Пистиолис — о преображении ЦСКА в конце предсезонки

«Лучше поздно, чем никогда». Пистиолис — о преображении ЦСКА в конце предсезонки
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги предсезонной подготовки команды перед регулярным чемпионатом Единой лиги ВТБ — 2026/2027.

«Мы закончили предсезонку так, как я хотел бы, чтобы мы начали предсезонку. Лучше поздно, чем никогда. Мы показали очень хорошую реакцию и показали настоящее лицо той команды, которой, как мы знали, мы способны быть.

Но теперь это позади нас. Я надеюсь, что мы научились на своих ошибках. Ещё одна реальная работа начинается. Мы должны сохранить тот настрой, с которым закончили предсезонку», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что по итогам минувшего Суперкубка Единой лиги армейцы заняли итоговое третье место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев
Читайте далее:
Ждали борьбы… А ЦСКА уничтожил УНИКС в Суперкубке Единой лиги Ждали борьбы… А ЦСКА уничтожил УНИКС в Суперкубке Единой лиги