Лука Дончич после возвращения в США посвятил дочерям трогательное послание

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вернулся в США после летнего периода в Словении. По возвращении баскетболист опубликовал в социальных сетях трогательное обращение к своим дочерям.

«G + O, где бы я ни находился, вы всегда рядом со мной. Я каждый день думаю о вас и всегда ношу вас в сердце. Люблю!» — написал Дончич.

Старшая дочь спортсмена, Габриэла, родилась в ноябре 2023 года в США, когда Дончич выступал за «Даллас Маверикс». Она стала первым ребёнком баскетболиста и его бывшей невесты Анамарии Голтес. Пара была вместе около десяти лет. Младшая дочь Оливия родилась в декабре 2025 года в Словении.