15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич после возвращения в США посвятил дочерям трогательное послание

Лука Дончич после возвращения в США посвятил дочерям трогательное послание
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вернулся в США после летнего периода в Словении. По возвращении баскетболист опубликовал в социальных сетях трогательное обращение к своим дочерям.

«G + O, где бы я ни находился, вы всегда рядом со мной. Я каждый день думаю о вас и всегда ношу вас в сердце. Люблю!» — написал Дончич.

Старшая дочь спортсмена, Габриэла, родилась в ноябре 2023 года в США, когда Дончич выступал за «Даллас Маверикс». Она стала первым ребёнком баскетболиста и его бывшей невесты Анамарии Голтес. Пара была вместе около десяти лет. Младшая дочь Оливия родилась в декабре 2025 года в Словении.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Дончич терпел боль, но остался без плей-офф. Что изменилось в его подготовке? Дончич терпел боль, но остался без плей-офф. Что изменилось в его подготовке?
Исторический случай в НБА. В лиге появились самые дорогие близнецы всех времён Исторический случай в НБА. В лиге появились самые дорогие близнецы всех времён