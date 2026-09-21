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«Почему нет?» Форвард «Локомотива-Кубани» Квитковских оценил шансы команды в Евролиге

«Почему нет?» Форвард «Локомотива-Кубани» Квитковских оценил шансы команды в Евролиге
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Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал поражение команды в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 от «Анадолу Эфес» со счётом 82:88 и оценил перспективы выступления в Евролиге.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— «Локомотив» хоть и уступил сейчас турецкой команде, но показал очень достойную игру. Чего не хватило вашей команде для завоевания трофея?
— Всегда обидно проигрывать, тем более в таком сложном матче, в финале, с очень сильной командой Евролиги. Но у нас были шансы, проиграли из‑за своих ошибок. Нельзя говорить, что мы где‑то устали, потому что «Эфес» тоже играл третий матч подряд. В целом как будто мы были равны, но ошибки, потери, где‑то не забили свои очки — это дало преимущество им.

— Мог бы сейчас «Локо» достойно выступать в Евролиге?
— Конечно. Когда у нас полный состав, все здоровы, мы можем бороться. Почему нет? Топ‑4 команды Единой лиги, считаю, способны достойно выступать в Евролиге и Еврокубке, — приводит слова Квитковских «Матч ТВ».

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