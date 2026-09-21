«Почему нет?» Форвард «Локомотива-Кубани» Квитковских оценил шансы команды в Евролиге

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал поражение команды в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 от «Анадолу Эфес» со счётом 82:88 и оценил перспективы выступления в Евролиге.

— «Локомотив» хоть и уступил сейчас турецкой команде, но показал очень достойную игру. Чего не хватило вашей команде для завоевания трофея?

— Всегда обидно проигрывать, тем более в таком сложном матче, в финале, с очень сильной командой Евролиги. Но у нас были шансы, проиграли из‑за своих ошибок. Нельзя говорить, что мы где‑то устали, потому что «Эфес» тоже играл третий матч подряд. В целом как будто мы были равны, но ошибки, потери, где‑то не забили свои очки — это дало преимущество им.

— Мог бы сейчас «Локо» достойно выступать в Евролиге?

— Конечно. Когда у нас полный состав, все здоровы, мы можем бороться. Почему нет? Топ‑4 команды Единой лиги, считаю, способны достойно выступать в Евролиге и Еврокубке, — приводит слова Квитковских «Матч ТВ».