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«Победа всегда радует». В ЦСКА прокомментировали матч за третье место Суперкубка ЕЛ

«Победа всегда радует». В ЦСКА прокомментировали матч за третье место Суперкубка ЕЛ
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Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала победу команды в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 с казанским УНИКСом и итоги турнира.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев

— Какие эмоции по поводу сегодняшней победы и турнира в целом?
— Сегодня мы довольны. Победа всегда радует. Конечно, мы всегда стремимся побеждать. Если скажем, что мы полностью удовлетворены, это будет неправдой. Но я уверена, что поражения тоже нужны, потому что в человеческой натуре извлекать уроки и расти именно в такие моменты.

Этот турнир является важнейшим финальным этапом подготовки к сезону, а тот уровень организации и статус, который придала ему лига, делает его ещё более привлекательным и интересным, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

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