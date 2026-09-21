«Победа всегда радует». В ЦСКА прокомментировали матч за третье место Суперкубка ЕЛ

Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала победу команды в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 с казанским УНИКСом и итоги турнира.

— Какие эмоции по поводу сегодняшней победы и турнира в целом?

— Сегодня мы довольны. Победа всегда радует. Конечно, мы всегда стремимся побеждать. Если скажем, что мы полностью удовлетворены, это будет неправдой. Но я уверена, что поражения тоже нужны, потому что в человеческой натуре извлекать уроки и расти именно в такие моменты.

Этот турнир является важнейшим финальным этапом подготовки к сезону, а тот уровень организации и статус, который придала ему лига, делает его ещё более привлекательным и интересным, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».