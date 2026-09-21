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«Какая разница, если визы не получаем». Андрей Кириленко — о возвращении российских команд

«Какая разница, если визы не получаем». Андрей Кириленко — о возвращении российских команд
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о возвращении команд в Европу.

— Вроде бы сняты ограничения с наших баскетболистов, тренеров, судей, но команды пока не допускают. Как считаете, на заседании в декабре ФИБА может дать нам положительный ответ?
— Я бы ставил вопрос немного по‑другому: не когда нас пустят обратно в полной мере, а в каком формате. Потому что, допустим, волейболистов пустили, но они не играли на чемпионате мира. Поэтому это не вопрос о том когда. В декабре — значит, в декабре. Какая разница, если мы визы не получаем и ехать не можем? — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

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