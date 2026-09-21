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«Наша лучшая форма ещё не достигнута». Кирилл Елатонцев — о готовности ЦСКА

«Наша лучшая форма ещё не достигнута». Кирилл Елатонцев — о готовности ЦСКА
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Центровой московского ЦСКА Кирилл Елатонцев подвёл итоги выступления команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026, где армейцы заняли итоговое третье место, и оценил степень своей адаптации в новом клубе.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
20 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
79 : 59
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 13, Елатонцев - 11, Ухов - 10, Руженцев - 7, Кливленд - 5, Астапкович - 5, Курбанов - 5, Антонов - 4, Уэйр - 3, Карпенко, Чадов
УНИКС: Узинский - 11, Рейнольдс - 9, Брайс - 8, Шаманич - 8, Адамс - 7, Ратэн-Мэйс - 5, Швед - 5, Маккормак - 4, Коновалов - 2, Беленицкий, Захаров, Клюев

— Что у ЦСКА получилось и что не получилось на этом турнире?
— Не получилось нащупать в первых матчах нашу командную игру и показать жёсткость, которая свойственна ЦСКА. Но в матче с УНИКСом мы показали тот уровень жёсткости, который должны были показывать с первого матча предсезонной подготовки.

— Насколько сейчас команда готова?
— Тяжело сказать, но точно не на сто процентов. Наша лучшая форма ещё не достигнута.

— Как проходит процесс вашей адаптации в ЦСКА после перехода?
— Постепенно, потихонечку, — цитирует Елатонцева «Матч ТВ».

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