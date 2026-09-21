«Наша лучшая форма ещё не достигнута». Кирилл Елатонцев — о готовности ЦСКА

Центровой московского ЦСКА Кирилл Елатонцев подвёл итоги выступления команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026, где армейцы заняли итоговое третье место, и оценил степень своей адаптации в новом клубе.

— Что у ЦСКА получилось и что не получилось на этом турнире?

— Не получилось нащупать в первых матчах нашу командную игру и показать жёсткость, которая свойственна ЦСКА. Но в матче с УНИКСом мы показали тот уровень жёсткости, который должны были показывать с первого матча предсезонной подготовки.

— Насколько сейчас команда готова?

— Тяжело сказать, но точно не на сто процентов. Наша лучшая форма ещё не достигнута.

— Как проходит процесс вашей адаптации в ЦСКА после перехода?

— Постепенно, потихонечку, — цитирует Елатонцева «Матч ТВ».