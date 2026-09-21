Кущенко высказался о «Зените», который не одержал ни одной победы в Суперкубке Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о «Зените», который ни разу не победил в Суперкубке-2026.

– Со знаком минус удивил всех «Зенит» — три поражения у команды на Суперкубке. Как думаете, почему у сине-бело-голубых пока не получается найти свою игру?

— «Зенит» в серьёзной перестройке. А в командах сделать перестройку быстро никогда не получается. Поэтому я думаю, что у «Зенита» есть все возможности, очень хороший тренер. Я думаю, что им просто чуть больше надо времени для того, чтобы найти вот свою комбинацию игроков. Только время расставит, наверное. У «Зенита» есть все возможности, это очень важный клуб для лиги, поэтому, надеемся, скоро вернётся к нам с очень серьёзной историей, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.