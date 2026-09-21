Кущенко предположил, появится ли пятая команда, способная подвинуть топ-4 в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко предположил, какая команда в турнире сможет вмешаться в борьбу лидеров из топ-4 — ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива-Кубань» и «Зенита».

— Все знают о «большой четвёрке» Единой лиги ВТБ. Как думаете, в предстоящем сезоне какая-то команда может их подвинуть?

— Мы надеемся на это всегда, и всегда пятые-шестые команды, седьмые команды по рейтингу сезонов прошлых покусывают лидеров. Всегда подкусывают. В этом сезоне перестройка «Зенита», новая команда УНИКСа со сменой тренера. «Парма», «Уралмаш» набрали достаточно серьёзные коллективы. МБА, выиграв Кубок Кондрашина и Белова в Питере, показала, что у них есть свой серьёзный стиль, опирающийся на молодёжь. Поэтому будет точно интересно, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.