Президент Единой лиги предположил, кто станет MVP в новом сезоне

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко предположил, кто из баскетболистов завоюет звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2026/2027 российского чемпионата.

– Кто, на ваш взгляд, станет MVP регулярного чемпионата?

— Это невозможно сказать. Ну невозможно. Я могу только предположить, что если Мело Тримбл будет так играть, то он, наверное, сохранит этот титул, потому что он в прекрасной форме. Как показал и Суперкубок, он просто в шикарной форме. А вот кто может побороться — это надо чуть-чуть подождать, очень много новых игроков, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.