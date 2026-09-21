15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги предположил, кто станет MVP в новом сезоне

Президент Единой лиги предположил, кто станет MVP в новом сезоне
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко предположил, кто из баскетболистов завоюет звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2026/2027 российского чемпионата.

– Кто, на ваш взгляд, станет MVP регулярного чемпионата?
— Это невозможно сказать. Ну невозможно. Я могу только предположить, что если Мело Тримбл будет так играть, то он, наверное, сохранит этот титул, потому что он в прекрасной форме. Как показал и Суперкубок, он просто в шикарной форме. А вот кто может побороться — это надо чуть-чуть подождать, очень много новых игроков, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кущенко высказался о «Зените», который не одержал ни одной победы в Суперкубке Единой лиги
Эксклюзив
Кущенко предположил, появится ли пятая команда, способная подвинуть топ-4 в Единой лиге
Комментарии