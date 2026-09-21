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«Кто виноват и что делать?» Владимир Гомельский ответил на вопрос про «Зенит»

«Кто виноват и что делать?» Владимир Гомельский ответил на вопрос про «Зенит»
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игре «Зенита». Летом 2026 года команду из Санкт-Петербурга возглавил черногорский специалист Душко Иванович.

— С чем связано то, что [«Зенит»] так слабо готов как физически, так и тактически, да и психологически и эмоционально? Кто виноват и что делать?
— Мне кажется, что в позиционном нападении у «Зенита» не все игроки понимают, что от них требует тренер. Отсюда происходит недопонимание игроков между собой. А в защите тот факт, что половина состава не готова физически, команда совершает множество тактических ошибок при сменах и подстраховках. Предстоит большая работа, чтобы физика и тактика стали соответствовать требованиям тренера Ивановича, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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