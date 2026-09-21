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Владимир Гомельский оценил шансы «Лейкерс» на чемпионство в новом сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил шансы «Лейкерс» на чемпионство в новом сезоне НБА
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». У специалиста поинтересовались, какие позиции нужно укрепить калифорнийской команде, чтобы выиграть чемпионат.

«В «Лос-Анджелес Лейкерс» есть Дончич, который является суперзвездой. Остальные игроки — добротные, те, кто называется «поддерживающий персонал».

Но никто из них до статуса звезды не дотягивает. Для того, чтобы в НБА быть соискателем титула, необходимо две, а ещё лучше три звезды на разных амплуа. Но сейчас у «Лейкерс» нет возможности подписать звёздного игрока, так что придётся подождать», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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