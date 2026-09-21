В Сети появилось фото Майкла Джордана и 18-летнего Леброна Джеймса с подписями обоих

В социальных сетях был опубликован архивный кадр с легендарным шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом и 18-летним Леброном Джеймсом. Обе звезды оставили автографы на снимке.

Фото: Из личного архива Скотти Скиннера

«Пенсионный фонд… единственная фотография, которую они когда-либо делали вместе, и оба подписали. С [подтверждающими] ДОКУМЕНТАМИ», — подписал изображение Скиннер в социальных сетях.

Это фото было сделано через день после того, как Джордан провёл последнюю игру НБА в своей карьере. В тот вечер Леброн набрал 34 очка, 12 подборов и шесть передач. Несколько месяцев спустя он был выбран под первым номером на драфте НБА.

41-летний Леброн, являющийся четырёхкратным чемпионом НБА, проведёт свой 24-й сезон в североамериканской лиге. Летом звёздный форвард присоединился к «Филадельфии Сиксерс», уйдя свободным агентом из «Лос-Анджелес Лейкерс».