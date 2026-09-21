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Андрей Кириленко оценил перспективы Егора Дёмина во втором сезоне в НБА

Андрей Кириленко оценил перспективы Егора Дёмина во втором сезоне в НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил перспективы 20-летнего соотечественника, разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за команду НБА «Бруклин Нетс», в новом сезоне.

— Какими вам видятся перспективы Егора Дёмина в его втором сезоне в НБА?
— Отличные перспективы. У него получилось прекрасное продуктивное лето. У Егора очень хорошая трудоспособность. Так что все слагаемые для успеха в дальнейшем у него есть. Егор — умный, смышлёный парень, он не останавливается и продолжает работать. Думаю, что всё у него будет хорошо, а мы будем за него болеть, — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

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