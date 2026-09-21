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Тренер «Локо» прокомментировал поражение в финале Суперкубка Единой лиги — 2026

Тренер «Локо» прокомментировал поражение в финале Суперкубка Единой лиги — 2026
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Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 от «Анадолу Эфес» (82:88).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— Как оцените итог матча?
— Проигрывать в финале всегда тяжело. Но в то же время я очень доволен нашим характером, тем, как мы сегодня выглядели на фоне очень сильного соперника — участника Евролиги с высочайшим уровнем баскетбольных навыков, атлетизма, ментальности. Мы не сдавались в сложные моменты, играли как команда — притом, в отличие от вчерашнего матча, с самых первых минут. Это именно то, что я хочу видеть в текущей части сезона. Хорошая база для того, чтобы строить игру дальше.

— Для вас это был первый Суперкубок Единой лиги в качестве главного тренера. Как впечатления?
— Впечатления самые наилучшие. Конечно, играть три дня подряд непросто. Но в плане организации и всего, что окружало турнир, всё сделано на самом высоком уровне, — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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