Тренер «Локо» прокомментировал поражение в финале Суперкубка Единой лиги — 2026

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 от «Анадолу Эфес» (82:88).

— Как оцените итог матча?

— Проигрывать в финале всегда тяжело. Но в то же время я очень доволен нашим характером, тем, как мы сегодня выглядели на фоне очень сильного соперника — участника Евролиги с высочайшим уровнем баскетбольных навыков, атлетизма, ментальности. Мы не сдавались в сложные моменты, играли как команда — притом, в отличие от вчерашнего матча, с самых первых минут. Это именно то, что я хочу видеть в текущей части сезона. Хорошая база для того, чтобы строить игру дальше.

— Для вас это был первый Суперкубок Единой лиги в качестве главного тренера. Как впечатления?

— Впечатления самые наилучшие. Конечно, играть три дня подряд непросто. Но в плане организации и всего, что окружало турнир, всё сделано на самом высоком уровне, — приводит слова Томовича пресс-служба команды.