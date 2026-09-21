«Настоящий европейский баскет». Дегтярёв — о финале Суперкубка Единой лиги — 2026

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв оценил уровень игры в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором турецкий «Анадолу Эфес» обыграл «Локомотив-Кубань» (88:82).

«Это был настоящий европейский баскет. Супер», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стал американский баскетболист «Анадолу Эфес» Майк Джеймс с 27 очками. Также на его счету пять подборов и четыре передачи с двумя потерями.

В символическую пятёрку по итогам турнира вошли защитник ЦСКА Мело Тримбл, защитник «Игокеа» Нейт Пьер-Луи, центровой «Зенита» Андрей Мартюк, центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович и форвард УНИКСа Джален Рейнольдс.