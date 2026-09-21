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«Настоящий европейский баскет». Дегтярёв — о финале Суперкубка Единой лиги — 2026

«Настоящий европейский баскет». Дегтярёв — о финале Суперкубка Единой лиги — 2026
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв оценил уровень игры в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором турецкий «Анадолу Эфес» обыграл «Локомотив-Кубань» (88:82).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

«Это был настоящий европейский баскет. Супер», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стал американский баскетболист «Анадолу Эфес» Майк Джеймс с 27 очками. Также на его счету пять подборов и четыре передачи с двумя потерями.

В символическую пятёрку по итогам турнира вошли защитник ЦСКА Мело Тримбл, защитник «Игокеа» Нейт Пьер-Луи, центровой «Зенита» Андрей Мартюк, центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович и форвард УНИКСа Джален Рейнольдс.

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