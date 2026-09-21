Томович обозначил, как «Локо» будет готовиться к сезону Единой лиги после Суперкубка

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о подготовке к регулярному чемпионату после поражения в Суперкубке от «Анадолу Эфес» (82:88).

— До старта чемпионата неделя. Какой план у команды на эти дни?

— Сейчас всем нам надо как следует отдохнуть, восстановить силы после сложных матчей на протяжении трёх дней подряд. Также ждём, что к нам поскорее присоединятся наши травмированные игроки. И постараемся как можно качественнее подготовиться к «Енисею». Я считаю, что старт чемпионата очень важен. Буду рад увидеть как можно больше болельщиков на этой игре, потому что она очень важна для нас.

Команду великолепно поддерживали в Москве все эти три дня, спасибо всем, кто был на трибунах. Жду, что в «Баскет-Холле» нам дадут настолько горячую поддержку, насколько наши фанаты способны. Давайте начнём сезон мощно! — приводит слова Томовича пресс-служба команды.