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Томович обозначил, как «Локо» будет готовиться к сезону Единой лиги после Суперкубка

Томович обозначил, как «Локо» будет готовиться к сезону Единой лиги после Суперкубка
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о подготовке к регулярному чемпионату после поражения в Суперкубке от «Анадолу Эфес» (82:88).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— До старта чемпионата неделя. Какой план у команды на эти дни?
— Сейчас всем нам надо как следует отдохнуть, восстановить силы после сложных матчей на протяжении трёх дней подряд. Также ждём, что к нам поскорее присоединятся наши травмированные игроки. И постараемся как можно качественнее подготовиться к «Енисею». Я считаю, что старт чемпионата очень важен. Буду рад увидеть как можно больше болельщиков на этой игре, потому что она очень важна для нас.

Команду великолепно поддерживали в Москве все эти три дня, спасибо всем, кто был на трибунах. Жду, что в «Баскет-Холле» нам дадут настолько горячую поддержку, насколько наши фанаты способны. Давайте начнём сезон мощно! — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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