Курбанов назвал главный ориентир ЦСКА перед новым сезоном Единой лиги

39-летний форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался об ориентире для клуба после третьего места в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

— Понятно, что хотелось выиграть турнир. Но нам ещё нужно много работать: много брака в игре. Такие матчи прекрасно показывают, где мы сейчас находимся и к чему нужно идти: сразу выявляются определённые проблемы. Мы только в начале пути. Хорошая пища для размышлений и работы. Новый сезон стартует уже скоро, нам нужно становиться лучше с каждым днём.

Но хорошо, что есть определённая тенденция в игре. Мы сейчас не учитываем результаты — мы берём во внимание наше взаимодействие и взаимопонимание. Они с каждым днём становятся лучше.

— Есть сожаление, что не удалось сыграть с «Эфесом»? Хотелось проверить себя в матче с такой топовой командой?

— Как‑то не задумывался. Для нас более важно найти свою игру. Мы видим, что есть достаточно много вещей, которые надо улучшать. Поэтому не так важно, будет это «Анадолу Эфес», или как мы играли с «Локо», провели товарищеские матчи в Турции — это просто показывает, над чем нам ещё стоит работать и куда идти. Как долго? Все будет зависеть от нас, как мы будем выкладываться на тренировках. Думаю, что результат придёт. Все через работу. Главное — верить в нашу концепцию, и всё будет, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».