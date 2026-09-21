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Чемпион НБА Мозгов похвалил «Локомотив-Кубань» после поражения в финале Суперкубка ЕЛ

Чемпион НБА Мозгов похвалил «Локомотив-Кубань» после поражения в финале Суперкубка ЕЛ
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Прославленный российский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов высоко оценил уровень игры «Локомотива-Кубань» после поражения клуба в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 в матче с «Анадолу Эфес» (82:88).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

«Баскетбол был хороший, достойный. Учитывая, что это всё-таки предсезонный турнир, уровень борьбы здесь удивил. Хотелось бы, конечно, чтобы «Локомотив» выиграл, но что было, то было. Конечно, тяжело, не обмениваясь международным опытом, играя только в российском чемпионате. Но сегодняшний матч показал, что да, пусть «Локо» уступил, но уровень был не хуже», — приводит слова Мозгова ТАСС.

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