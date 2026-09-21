Чемпион НБА Мозгов похвалил «Локомотив-Кубань» после поражения в финале Суперкубка ЕЛ

Прославленный российский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов высоко оценил уровень игры «Локомотива-Кубань» после поражения клуба в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 в матче с «Анадолу Эфес» (82:88).

«Баскетбол был хороший, достойный. Учитывая, что это всё-таки предсезонный турнир, уровень борьбы здесь удивил. Хотелось бы, конечно, чтобы «Локомотив» выиграл, но что было, то было. Конечно, тяжело, не обмениваясь международным опытом, играя только в российском чемпионате. Но сегодняшний матч показал, что да, пусть «Локо» уступил, но уровень был не хуже», — приводит слова Мозгова ТАСС.