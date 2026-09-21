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Леброн Джеймс заключил контракт с крупнейшим сервисом прогнозов Polymarket

Леброн Джеймс заключил контракт с крупнейшим сервисом прогнозов Polymarket
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41-летний звёздный американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», заключил соглашение с крупнейшим сервисом прогнозов Polymarket, о чём сообщили в Front Office Sports.

Согласно изданию, контракт Джеймса и Polymarket будет приносить чемпиону НБА $ 15 млн, в то время как его зарплата в «Филадельфии» составит $ 3,9 млн.

Леброн уже снялся в одном рекламном ролике компании, направленном на повышение интереса к прогнозам на мировой футбол, а в самом ролике были задействованы многие другие легендарные спортсмены, сообщили в испанском AS.

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