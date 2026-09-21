39-летний Курбанов оценил свою готовность к новому сезону Единой лиги

39-летний форвард команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Никита Курбанов оценил свою готовность к сезону-2026/2027.

— В октябре тебе исполнится 40 лет. Каково быть самым возрастным игроком чемпионата?

— Нет‑нет, ещё Женька Воронов есть в нашем чемпионате. Он чуть старше (улыбается).

— По личным ощущениям, сколько ещё готов играть?

— Как позволит здоровье.

— А сейчас как?

— Сейчас я сфокусирован на подготовке к новому сезону и на том, чтобы добыть ещё одно чемпионство для клуба, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Курбанов — воспитанник молодёжной системы ЦСКА, за которую выступал с 2002 по 2005 годы. Профессиональную карьеру начал в «Локомотиве-Ростов» на правах аренды, но вернулся в ряды армейцев в том же сезоне.