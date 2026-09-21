15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

39-летний Курбанов оценил свою готовность к новому сезону Единой лиги

39-летний Курбанов оценил свою готовность к новому сезону Единой лиги
Комментарии

39-летний форвард команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Никита Курбанов оценил свою готовность к сезону-2026/2027.

— В октябре тебе исполнится 40 лет. Каково быть самым возрастным игроком чемпионата?
— Нет‑нет, ещё Женька Воронов есть в нашем чемпионате. Он чуть старше (улыбается).

— По личным ощущениям, сколько ещё готов играть?
— Как позволит здоровье.

— А сейчас как?
— Сейчас я сфокусирован на подготовке к новому сезону и на том, чтобы добыть ещё одно чемпионство для клуба, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

Курбанов — воспитанник молодёжной системы ЦСКА, за которую выступал с 2002 по 2005 годы. Профессиональную карьеру начал в «Локомотиве-Ростов» на правах аренды, но вернулся в ряды армейцев в том же сезоне.

Материалы по теме
Курбанов назвал главный ориентир ЦСКА перед новым сезоном Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android