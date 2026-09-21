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Квитковских оценил игру «Локомотива» в финале Суперкубка Единой лиги с «Анадолу Эфес»

Квитковских оценил игру «Локомотива» в финале Суперкубка Единой лиги с «Анадолу Эфес»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских оценил игру клуба в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором краснодарский коллектив уступил «Анадолу Эфес» (82:88).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— Что скажешь по сегодняшней игре и как оценишь результаты «Локо» на Суперкубке?
— Довольно-таки сложная игра была. Для обеих команд это был третий матч за три дня, и, несмотря на то что у «Эфеса» немного ротация побольше, нежели у нас, считаю, мы показали очень достойную игру. Всё в итоге решили небольшие детали.

Если бы мы не совершили какие-то свои ошибки, то могли бы рассчитывать на победу. А мы на неё и рассчитывали, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.

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