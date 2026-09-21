Квитковских оценил игру «Локомотива» в финале Суперкубка Единой лиги с «Анадолу Эфес»

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских оценил игру клуба в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором краснодарский коллектив уступил «Анадолу Эфес» (82:88).

— Что скажешь по сегодняшней игре и как оценишь результаты «Локо» на Суперкубке?

— Довольно-таки сложная игра была. Для обеих команд это был третий матч за три дня, и, несмотря на то что у «Эфеса» немного ротация побольше, нежели у нас, считаю, мы показали очень достойную игру. Всё в итоге решили небольшие детали.

Если бы мы не совершили какие-то свои ошибки, то могли бы рассчитывать на победу. А мы на неё и рассчитывали, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.