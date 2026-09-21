Ведищев — о втором месте «Локо» в Суперкубке: заслужили право гордиться собой

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев отреагировал на второе место клуба в Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2026.

«Хочу поздравить команду и наших болельщиков с хорошим результатом – серебром Суперкубка-2026. Это был сложный турнир: три матча за три дня, травмы и, конечно, тяжёлый график. В таких условиях было непросто показывать тот быстрый баскетбол, на который мы способны.

Тем не менее я очень рад тому, как выглядела команда, какой характер она показала и с каким настроем провела все матчи без исключения. Победа над ЦСКА, затем — успех в игре с «Игокеа», первое место в группе и шанс на победу в финале. Мы заслужили право гордиться собой!

У нас не было трёх основных игроков задней линии, но это не помешало нам играть на равных с одним из самых титулованных клубов Евролиги. Впереди — неделя на восстановление и подготовку. Предстоящий чемпионат покажет, к каким вызовам мы готовы. Настрой на сезон боевой!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.