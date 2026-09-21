Квитковских рассказал о готовности «Локо» к сезону после поражения в финале Суперкубка

25-летний российский форвард Антон Квитковских, выступающий за команду «Локомотив-Кубань», оценил готовность краснодарского коллектива к сезону-2026/2027 после поражения в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 в матче с «Анадолу Эфес» (82:88).

— Готовы у чемпионату? Успеете отдохнуть после трёх матчей за три дня?

— Я думаю, тренерский и медицинский штаб сделают всё возможное, чтобы мы подошли к сезону максимально свежими. Самое главное сейчас – подлечить наши микротравмы, травмы посерьёзнее, но, я думаю, мы подойдём к чемпионату в оптимальной форме, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.