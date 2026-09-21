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Квитковских рассказал о готовности «Локо» к сезону после поражения в финале Суперкубка

Квитковских рассказал о готовности «Локо» к сезону после поражения в финале Суперкубка
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25-летний российский форвард Антон Квитковских, выступающий за команду «Локомотив-Кубань», оценил готовность краснодарского коллектива к сезону-2026/2027 после поражения в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026 в матче с «Анадолу Эфес» (82:88).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул
Локомотив-Кубань: Барашков - 20, Покушевски - 20, Миллер - 14, Хаджибегович - 11, Квитковских - 6, Лопатин - 4, Темиров - 3, Абдулбасиров - 2, Самойленко - 2, Ведищев, Фирсов
Анадолу Эфес: Джеймс - 27, Шарич - 15, Рассел - 12, Лойд - 9, Дозьер - 6, Фернанду - 6, Джонс - 6, Юста - 3, Малкольм - 2, Йылмаз - 2, Йылдызлы, Мутаф

— Готовы у чемпионату? Успеете отдохнуть после трёх матчей за три дня?
— Я думаю, тренерский и медицинский штаб сделают всё возможное, чтобы мы подошли к сезону максимально свежими. Самое главное сейчас – подлечить наши микротравмы, травмы посерьёзнее, но, я думаю, мы подойдём к чемпионату в оптимальной форме, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.

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