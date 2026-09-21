Уиндхорст: новые команды Леброна не взлетают сразу. Это факт

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст призвал болельщиков не ждать мгновенного доминирования обновлённой «Филадельфии» после прихода Леброна Джеймса и не паниковать в случае медленного старта.

«Они могут выиграть 58 матчей, и этого, думаю, хватит для первого посева на Востоке. А могут выиграть и 44 встречи. Я правда не знаю, как всё сложится. Но я хочу кое-что прояснить: у них семь новых игроков. Семь! И некоторые из них — это исполнители вроде Джейлена Брауна и Леброна, под которых остальным нужно серьёзно подстраиваться.

Это непреложный факт Леброна: когда он приходит в новую команду, они не начинают сразу. Им требуется время. Разумеется, я не утверждаю, что Леброн образца 2014 года — это тот же самый Леброн, что и в 2026-м. Кроме того, внутренняя динамика этой команды отличается от прежних. Но просто держите это в уме, когда будете оценивать перспективы «Сиксерс», особенно на самом старте сезона. Это фишка Леброна: когда он приходит, его новые команды с ходу не взлетают — всегда требуется время. Вспомните историю. «Майами» в 2010 году начали сезон с результатом 9-8. «Кливленд» в 2014-м на экваторе регулярного чемпионата шли с показателем 19-20 — то есть у них было даже меньше 50% побед к середине сезона.

А «Лейкерс» в сезоне-2018/2019 и вовсе пролетели мимо плей-офф. За последние девять лет знаете, сколько раз команда Леброна пробивала планку в 50,5 победы за сезон? Всего дважды. Так что Леброн уже довольно давно не играет в командах-доминаторах регулярного чемпионата. Они могут быть отличной, грозной силой, однако при этом выиграть, скажем, около 48 матчей. Не паникуйте, если в начале пути всё будет со скрипом», — рассказал журналист в видео, опубликованном на YouTube-канале NBA on ESPN.