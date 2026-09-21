«Это просто безумие». Деннис Шрёдер высказался о росте зарплат в НБА

Разыгрывающий сборной Германии и ветеран НБА Деннис Шрёдер выразил удивление темпами роста зарплат в лиге.

«Когда меня выбрали под 17-м номером, я подписал четырёхлетний контракт на $ 7,5 млн. Сейчас парень, ушедший под тем же 17-м пиком, получает $ 21,5 млн. Купер Флэгг как первый номер драфта подписал контракт на $ 70 млн ещё до того, как впервые ступил на паркет НБА! Я заработал такие деньги только годам к 23, уже доказав, что способен играть в этой лиге.

А у него они уже в кармане. Если он покажет себя хорошо, его следующее продление составит $ 400 млн. За ним последует ещё одно. Этот парень может заработать $ 1 млрд за карьеру только на баскетбольных контрактах. Это просто безумие, но я искренне рад за новое поколение! Если бы я родился позже, то, конечно, тоже мог бы получить что-то подобное», — сказал Шрёдер в подкасте OMR Podcast на YouTube.