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Дэвион Митчелл оценил обновлённый состав «Майами»

Дэвион Митчелл оценил обновлённый состав «Майами»
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Разыгрывающий «Майами» Дэвион Митчелл оценил обновлённый состав команды.

«Раньше соперники знали, куда направлять Бэма [Адебайо], потому что понимали, насколько он хорош в защите. Но теперь им ещё придётся иметь дело с Яннисом [Адетокунбо]? Куда они его будут направлять? Я могу позволить себе агрессивнее опекать соперника, потому что знаю: если он пройдёт меня, кто-то обязательно меня подстрахует.

У нас три, а на самом деле четыре отличных защитника, если учитывать Уиггинса. Иногда он опекает лучшего игрока соперника, иногда это делаю я. Мне достаются более резкие и быстрые игроки, а ему — гораздо более высокие баскетболисты. Наша защита будет потрясающей. Не могу дождаться», — приводит слова Митчелл портал The Miami Herald.

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