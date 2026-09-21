Дэвион Митчелл оценил обновлённый состав «Майами»

Разыгрывающий «Майами» Дэвион Митчелл оценил обновлённый состав команды.

«Раньше соперники знали, куда направлять Бэма [Адебайо], потому что понимали, насколько он хорош в защите. Но теперь им ещё придётся иметь дело с Яннисом [Адетокунбо]? Куда они его будут направлять? Я могу позволить себе агрессивнее опекать соперника, потому что знаю: если он пройдёт меня, кто-то обязательно меня подстрахует.

У нас три, а на самом деле четыре отличных защитника, если учитывать Уиггинса. Иногда он опекает лучшего игрока соперника, иногда это делаю я. Мне достаются более резкие и быстрые игроки, а ему — гораздо более высокие баскетболисты. Наша защита будет потрясающей. Не могу дождаться», — приводит слова Митчелл портал The Miami Herald.