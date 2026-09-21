Форвард Николя Батюм завершил карьеру после 18 сезонов в НБА

Французский форвард Николя Батюм объявил о завершении карьеры. Он провёл 18 лет в НБА, выступая за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Шарлотт Хорнетс», «Филадельфию Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Лучшим для него стал сезон-2016/2017 в составе «Хорнетс», когда он набирал в среднем 15,1 очка, 6,2 подбора и 5,9 передачи за матч. Всего француз провёл 1205 встреч в регулярных чемпионатах НБА.

Батюм также входит в число самых титулованных игроков в истории сборной Франции. Вместе с национальной командой он завоевал две серебряные олимпийские медали, две бронзы чемпионата мира, а также золото, серебро и бронзу Евробаскета.