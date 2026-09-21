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Халибёртон рассказал о своей эмоциональной реакции на чемпионство «Никс»

Халибёртон рассказал о своей эмоциональной реакции на чемпионство «Никс»
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Звёздный разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон рассказал о смешанных чувствах после чемпионства «Нью-Йорк Никс». Для «Никс» этот титул стал первым с 1973 года.
«Никс» – наши соперники? Да. Но при этом мне нравятся эти ребята, и мы друзья. Обычно я смотрю празднования после финала, потому что это особенный и эмоциональный момент – всегда здорово видеть, как парни выигрывают чемпионство и празднуют вместе со своими семьями. Я обычно думаю: «Вот это круто». Но когда выиграли «Никс», я сказал себе: «Чёрт, всё, пора это выключать», – приводит слова Халибёртона NBA Courtside в социальной сети Х.

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