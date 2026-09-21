Экс-тренер НБА Док Риверс станет аналитиком NBC Sports в новом сезоне

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и главный тренер чемпионского «Бостон Селтикс» сезона-2007/2008 Док Риверс займётся работой на телевидении после завершения тренерской карьеры в апреле. Об этом сообщает NBC Sports.

«Я любил играть в баскетбол, любил тренировать и всегда любил говорить об этой игре. У меня остались отличные воспоминания о работе с NBC, и я рад вернуться и делиться своим взглядом вместе с такой талантливой командой. Этот сезон должен быть очень интересным», – прокомментировал своё назначение Риверс.

Доку Риверсу 64 года. За карьеру в НБА американский специалист тренировал «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Становился чемпионом НБА (2008) в качестве наставника «Бостона».