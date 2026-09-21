Чарания: «Детройт» предложил Джейлену Дюрену контракт на $ 200 млн

«Детройт Пистонс» предложил центровому Джейлену Дюрену пятилетний контракт на $ 200 млн с учётом бонусов, однако стороны пока не могут прийти к соглашению. Об этом сообщает APH00PS в социальной сети Х со ссылкой на инсайдера ESPN Шэмса Чаранию.

По информации Чарании, Дюрен почувствовал неуважение со стороны «Пистонс» после того, как клуб предложил ему контракт с зарплатой $ 20 млн в год, когда баскетболист впервые получил право на продление соглашения.

Отметим, сезон-2025/2026 стал для Дюрена прорывным: впервые в карьере он попал на Матч звёзд НБА и был включён в третью символическую сборную лиги.