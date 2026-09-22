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Алимпиевич высказался о возвращении «Бешикташа» в Евролигу спустя 13 лет

Алимпиевич высказался о возвращении «Бешикташа» в Евролигу спустя 13 лет
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Главный тренер турецкого «Бешикташа» Душан Алимпиевич заявил, что участие команды в Евролиге не создаёт для неё никакого давления.

«Участие в Евролиге не создаёт для нас никакого давления. Наоборот, это приносит радость и счастье. Здесь дело не только в «Бешикташе». Даже если бы мы не смогли принять участие, я всё равно считал бы, что Турцию должна представлять в Евролиге ещё одна команда», – приводит слова сербского специалиста APH00PS в социальной сети Х.

Напомним, «Бешикташ» возвращается в главный европейский клубный турнир. Последний раз турецкая команда выступала в Евролиге в сезоне-2012/2013.

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