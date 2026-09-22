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Эксперт из США назвал главную задачу Егора Дёмина во втором сезоне НБА

Эксперт из США назвал главную задачу Егора Дёмина во втором сезоне НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Крэм в своём материале для сайта TSN поделился мнением об игре защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в преддверии его второго сезона в НБА.

«Егор Дёмин с большим отрывом был лучшим из новичков «Бруклина» в прошлом сезоне: он набирал в среднем 10,3 очка за матч, показывал добротное соотношение передач и потерь и реализовал 38,5% трёхочковых. Последняя цифра особенно обнадёживает, учитывая вопросы к его броску, которые возникали у специалистов перед началом карьеры в НБА.

При этом, за исключением трёхочковых, Дёмин не так часто находил другие способы набирать очки: 72% его бросков в прошлом сезоне пришлись из-за дуги. Это 16-й показатель среди 279 игроков, проведших на площадке не менее 1000 минут. Трое баскетболистов, расположившихся непосредственно выше него, — Клэй Томпсон, Гэри Трент-младший и Ландри Шамет, то есть ярко выраженные специалисты по дальним броскам.

При росте 203 сантиметра Дёмин, играющий на позиции разыгрывающего, должен быть более разносторонним атакующим игроком — даже если его единственное по-настоящему сильное оружие уже работает настолько эффективно. В этом сезоне рядом с ним будет больше таланта в нападении: «Бруклин» выбрал на драфте Майкела Брауна-младшего и выменял Джулиуса Рэндла. В клубе наверняка хотели бы увидеть, как Дёмин расширяет свой атакующий арсенал и делает следующий шаг в развитии как игрок НБА», — сказано в статье.

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