Журналист Sports Illustrated назвал главный вопрос для Егора Дёмина во втором сезоне НБА

Североамериканский журналист и аналитик Самир Кумар в статье для Sports Illustrated оценил перспективы 20-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в его втором сезоне НБА. Стоит отметить, что материал посвящён трём ключевым сюжетным линиям, которые определят ход тренировочного лагеря клуба.

«Сможет ли Егор Дёмин сохранить набранный ход после Летней лиги? Егор Дёмин выглядел так, будто Летняя лига для него — слишком низкий уровень: с напором шёл в проходы, уверенно поражал кольцо из-за дуги и демонстрировал впечатляющую прыгучесть. Точный бросок из-за дуги, вероятно, останется заметной частью его игры.

Но теперь Дёмину предстоит доказать, что прогресс в проходах — не кратковременный всплеск, а устойчивое улучшение, которое проявится и в матчах против лучших защитников НБА. Только тогда он сможет сделать следующий шаг в развитии. Дополнительная мышечная масса тоже должна ему помочь: как минимум, Дёмин сможет увереннее продавливать более щуплых защитников и лучше выдерживать контакт во время проходов под кольцо», — сказано в статье.