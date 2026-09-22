«Выбрасывает токсичные отходы». Кваме Браун резко высказался о Леброне Джеймсе

Бывший центровой НБА Кваме Браун обрушился с критикой на форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса. Он назвал его маркетинговой машиной и обвинил в том, что из-за его влияния пострадали карьеры других баскетболистов.

«Сначала я думал, что Леброн — обычный человек. А потом понял, что он часть целой группы. Леброн — это машина. Маркетинговая машина. Если идёшь против такой машины, она выбрасывает токсичные отходы. Всё, что создаётся ради красивой картинки, разрушает то, что находится вокруг. Посмотрите на карьеры, которые он разрушил: Уэстбрук — и это лишь один из многочисленных примеров. А ведь подобное происходило ещё до того, как он начал… Вот, например, Далтон Кнехт. Из-за сына Леброна ему так и не дали возможности развиваться», — заявил Браун на YouTube-канале The Basketball Show.

Напомним, Расселл Уэстбрук, которого Браун упомянул в своей речи, объявил о завершении карьеры после 18 сезонов в НБА. Он покинул лигу в статусе абсолютного рекордсмена по количеству трипл-даблов за карьеру — 209. Кроме того, Уэстбрук занимает пятое место в истории НБА по числу результативных передач и 14-е — по набранным очкам.

Далтон Кнехт, также упомянутый Брауном, в сезоне-2025/2026 провёл за «Лос-Анджелес Лейкерс» 54 матча, набирая в среднем 4,2 очка и совершая 1,4 подбора за 10,2 минуты на площадке. В плей-офф 2026 года он сыграл пять встреч, в которых его средняя результативность составила 2,0 очка.