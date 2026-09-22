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Представлен вероятный состав финалиста НБА «Сан-Антонио» на сезон-2026/2027

Представлен вероятный состав финалиста НБА «Сан-Антонио» на сезон-2026/2027
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Аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х представил вероятный состав команды-финалиста прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» на сезон-2026/2027.

Вероятный состав «Сан-Антонио Спёрс» на сезон-2026/2027 по версии Basketball Forever:

Стартовая пятёрка:
ДеАарон Фокс.
Стефон Касл.
Девин Васселл.
Тобиас Харрис.
Виктор Вембаньяма.

Запасные:
Дилан Харпер.
Келдон Джонсон.
Картер Брайант.
Джулиан Шампани.
Люк Корнет.

В минувшем сезоне «Сан-Антонио» обыграл в финале Западной конференции чемпиона 2024 года — «Оклахома-Сити Тандер» — со счётом 4-3. В финале техасцы встретились с «Нью-Йорк Никс» и проиграли — 1-4.

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