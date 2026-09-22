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«Может вернуться». Рэндольф — о завершении карьеры Уэстбрука

«Может вернуться». Рэндольф — о завершении карьеры Уэстбрука
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45-летний американский форвард и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Рэндольф высказался о завершившем карьеру звёздном разыгрывающем защитнике Расселле Уэстбруке.

«Этот человек должен быть в лиге ещё как минимум три-четыре года. Я хотел бы видеть его в «Хит» с Яннисом, это было бы хорошим вариантом. У Броуди ещё много осталось в запасе. Я только вчера видел его младшего брата Рэя… Он может вернуться. Мы не знаем», — сказал Рэндольф на YouTube-канале Out the Mud Podcast.

Расселл был выбран «Оклахома-Сити Тандер» на драфте 2008 года. За свою карьеру выступал также за «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», а последним клубом стал «Сакраменто Кингз».

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