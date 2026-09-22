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Представитель Дёмина: через пару сезонов увидим среди претендентов на Матч звёзд НБА

Представитель Дёмина: через пару сезонов увидим среди претендентов на Матч звёзд НБА
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Алексей Карванен, представляющий интересы российского разыгрывающего клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, высказался о перспективах игрока в лиге.

«Вообще перспективы Егора в НБА оцениваются очень высоко, его игра в Матче всех звёзд‑новичков или «второгодников» далеко не предел. Думаю, через пару сезонов мы сможем увидеть его среди претендентов на участие уже и в главной игре Матча звёзд.

Поскольку в Егоре сошлись несколько необходимых для этого качеств: суперразмер для своей позиции, высочайший уровень баскетбольного IQ, а главное — любовь к игре и невероятное желание постоянно совершенствоваться. Главное — оставаться здоровым. Тогда мы увидим Егора в статусе звезды довольно скоро», — приводит слова Карванена «Матч ТВ».

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