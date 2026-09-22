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Александр Медведев объяснил назначение Душко Ивановича на роль главного тренера «Зенита»

Александр Медведев объяснил назначение Душко Ивановича на роль главного тренера «Зенита»
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Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о назначении Душко Ивановича на роль главного тренера.

— В межсезонье новым главным тренером команды стал Душко Иванович. Почему решили пригласить именно его?
— «Зенит» искал специалиста с большим международным опытом, глубоким пониманием баскетбола и способностью работать с коллективом, в котором сочетаются опытные супермастера и талантливая молодёжь, в том числе из академии.

Его профессиональные взгляды и подход к подготовке команды соответствуют задачам, которые стоят перед клубом. Душко Иванович в качестве игрока стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В качестве тренера имеет чемпионский опыт работы в Испании, Франции, Швейцарии, дважды брал серебро в Евролиге, 10 лет назад возглавлял тренерский штаб в «Химках» в Единой лиге и завоевал с ними серебряные медали, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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