Лавин оценил сотрудничество с New Balance

31-летний звёздный атакующий защитник Зак Лавин, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз», высказался о сотрудничестве с брендом New Balance.

«Это было здорово, чувак, я с ними уже пять лет. Этот бренд — отличный партнёр. Мы были очень созвучны и разделяли одни идеи. Когда я начинал с New Balance, вы могли видеть рост в игре. Вы можете видеть рост в культуре. Мы подписываем всё больше и больше парней, очень высококлассных парней, очевидно. Так что New Balance просто убивает. Нужно отдать должное Крису Дэвису за то, что он запустил этот план, а затем всей коллективной группе удалось взять всё в свои руки, и они позволяют нам проявлять свою индивидуальность здесь. Так что это весело», — приводит слова Лавина Clutch Points.