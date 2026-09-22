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«Чуть не оказался в хоккее». Отец Дёмина — об интересе Егора к баскетболу

«Чуть не оказался в хоккее». Отец Дёмина — об интересе Егора к баскетболу
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Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал, как его сын стал заниматься баскетболом.

– Как Егор стал проявлять интерес к баскетболу?
– Наверное, по-другому и быть не могло, ведь у нас вся семья баскетбольная: мама окончила спортивную школу, я играл на профессиональном уровне, старший брат Илья выступал по юношам. И Егор, будучи ещё совсем маленьким, постоянно приезжал на тренировки к брату и ковырялся там с мячом, можно сказать, был там как сын полка.

При этом у нас был момент, когда Егор чуть было не оказался в хоккее. Мы даже пришли в школу «Крылья Советов», но там сразу не пошло, а баскетбол по жизни так и остался и с ним, и со всей нашей семьёй, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.

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