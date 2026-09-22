15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лавин рассказал о своём настрое на новый сезон НБА

Лавин рассказал о своём настрое на новый сезон НБА
Комментарии

31-летний звёздный атакующий защитник Зак Лавин, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз», рассказал о своём настрое на новый сезон.

— Pнаю, что в прошлом году ты имел дело с травмами. Чего нам ожидать от Зака Лавина в этом году?
— У меня была небольшая травма руки, но каждый год я ухожу в межсезонье, смотрю, что могу сделать лучше. Смотрю, как могу помочь команде и какую роль или какую область буду занимать. Очевидно, тебя поставят на ту роль, которая лучше всего подходит для тебя. Но я супервоодушевлён. Обидно, что в прошлом году была травма, даже сезон, который у нас был, мы начали очень хорошо. Я начал хорошо. С нетерпением жду этого года.

— Ты чувствуешь, что тебе есть что доказывать на данном этапе карьеры?
— Да. Думаю, если тебе нечего доказывать себе или кому-либо, то ты очень самодоволен, а это плохо. Полагаю, я свой самый большой критик. Поэтому, если что, мне есть что доказывать себе каждый год, — приводит слова Лавина Clutch Points.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
«Идёт за кровью». Ирвинг и звёзды НБА сыграли с Дёминым в межсезонье и оказались поражены «Идёт за кровью». Ирвинг и звёзды НБА сыграли с Дёминым в межсезонье и оказались поражены
Исторический случай в НБА. В лиге появились самые дорогие близнецы всех времён Исторический случай в НБА. В лиге появились самые дорогие близнецы всех времён
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android