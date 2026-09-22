Лавин рассказал о своём настрое на новый сезон НБА

31-летний звёздный атакующий защитник Зак Лавин, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз», рассказал о своём настрое на новый сезон.

— Pнаю, что в прошлом году ты имел дело с травмами. Чего нам ожидать от Зака Лавина в этом году?

— У меня была небольшая травма руки, но каждый год я ухожу в межсезонье, смотрю, что могу сделать лучше. Смотрю, как могу помочь команде и какую роль или какую область буду занимать. Очевидно, тебя поставят на ту роль, которая лучше всего подходит для тебя. Но я супервоодушевлён. Обидно, что в прошлом году была травма, даже сезон, который у нас был, мы начали очень хорошо. Я начал хорошо. С нетерпением жду этого года.

— Ты чувствуешь, что тебе есть что доказывать на данном этапе карьеры?

— Да. Думаю, если тебе нечего доказывать себе или кому-либо, то ты очень самодоволен, а это плохо. Полагаю, я свой самый большой критик. Поэтому, если что, мне есть что доказывать себе каждый год, — приводит слова Лавина Clutch Points.