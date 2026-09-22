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Медведев обозначил главную трансферную цель «Зенита» перед новым сезоном

Медведев обозначил главную трансферную цель «Зенита» перед новым сезоном
Комментарии

Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной политике клуба.

— Оцените в целом трансферную кампанию «Зенита» в межсезонье.
— Межсезонье было насыщенным и потребовало от клуба серьёзной работы. Мы сформировали обновлённый состав, пригласили игроков с разным опытом и игровыми качествами: Нэйта Мэйсона, Дмитрия Кулагина, Айка Ирэбу. При этом сохранили внимание к развитию собственной системы подготовки, в команду влились новые молодые игроки: Павел Земский, Егор Евстафьев, залечивает повреждение Артём Антипов.

Мы подписали и уже представили Криса Ледлума, имеющего яркий опыт выступлений и желание играть в Петербурге. Крис в детстве увлекался американским футболом и бейсболом, но позже выбрал секцию баскетбола, поэтому он знает, как играть жёстко, эффективен как в защите, так и в нападении, не боится контакта.

У нас осталось свободным ещё одно место для легионера — ищем первого номера, которого сейчас, пожалуй, тяжелее всего найти, но мы не будем брать игрок с бухты-барахты, кого попало. Нам нужен игрок уровня наших бывших — Кевина Пангоса, Томаса Эртеля, Джордана Лойда и лидера ЦСКА Мело Тримбла.

Отмечаем и отъезд Михаила Преснякова во Владивосток. Очередной воспитанник «Зенита» отправился в аренду в команду Единой лиги, где получит достаточно игрового времени для продолжения развития профессиональной карьеры с последующим возвратом в родной «Зенит», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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