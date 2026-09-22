Баллмер назначил адвоката из Лос-Анджелеса на роль временного гендиректора «Клипперс»

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» назначил Джона Гибсона, адвоката по судебным делам из Лос-Анджелеса, временным управляющим и генеральным директором франшизы, о чём сообщила пресс-служба команды.

Владелец «Клипперс» Стив Баллмер, которому грозит годичная дисквалификация по итогам расследования НБА по обвинениям в обходе потолка зарплат, связанным с бывшей звездой команды Каваем Леонардом, выдвинул кандидатуру Гибсона. НБА одобрила её в понедельник после процедуры проверки.

Гибсон является давним владельцем абонемента «Клипперс» и, помимо адвокатской практики, был партнёром по судебным спорам в DLA Piper в Лос-Анджелесе. Он выпускник Гарварда и юридической школы Мичиганского университета.

«Я польщён этой ответственностью и благодарен за возможность служить организации, которую поддерживаю много лет», — приводит слова Гибсона пресс-служба команды.