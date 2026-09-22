Отец Дёмина рассказал, почему у Егора не получилась карьера в хоккее

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, объяснил, почему у его сына не получилась хоккейная карьера.

«Тренер сразу сказал, увидев родителей, что у Егора будут не совсем подходящие габариты для хоккеиста. Был ещё период, когда он хотел играть в футбол, но этот вариант мы даже всерьёз не рассматривали. А потом мы вместе перестали что-то выдумывать и пошли в баскетбольную группу, правда, сразу в команду на год старше. Отчётливо понимали, что это рискованно, ведь в таком возрасте разница в год имеет значение.

Но у Егора всё стало получаться. Думаю, в этом тоже был фактор, повлиявший на его карьеру: Егор с детства привык быть в очень жёсткой конкуренции. Конечно, ему было сложно, приходилось добиваться своего не за счёт физических данных, размера или скорости, а за счёт головы, навыков и характера, а характер у Егора с детства был неуступчивый. Он постоянно пытался отстаивать свою позицию, находясь в коллективе старших товарищей, старался ни в чём не уступать им», — приводит слова Дёмина-старшего Metro.